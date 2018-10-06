Yayınlarıyla Almanya'da yaşayan Müslümanları, Türkleri ve farklı düşünenleri hedef gösteren Bild
gazetesinin maskesi düştü. Almanya'nın en çok satan gazetesi olan Bild'de ve pazar gazetesi Bild am Sonntag'da yöneticilik yapan Michael Spreng
, "Bild, AfD
'nin öncü örgütü" dedi. Yaklaşık 12 yıl Bild am Sonntag Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Spreng, Bild'in ırkçılığını resmen gün yüzüne çıkardı. BİLİNÇLİ KIŞKIRTMA KENDİNE
ait olan bir blogda yazan Spreng, "Gün geçmiyor ki Bild gazetesi, okurlarını kışkırtmak için devletin kurumlarını ve temsilcilerini küçük düşürmeye çalışmasın. Aylardan beri Bild gazetesi AfD'nin siyasi ajandasını yerine getirmesin. Bild yürüttüğü kampanyalarla devletin kurumları ve temsilcilerine olan saygıyı sistematik olarak yok ediyor ve AfD'nin öncü örgütü gibi hareket ediyor" ifadelerini kullandı. SALDIRGAN EGER ALMAN İSE... BİR
göçmenin Alman'a dönük şiddetinin manşetten verildiğini yazan Spreng, "Ancak Alman mülteciye saldırırsa bu birkaç satır ile 5. sayfadan duyuruluyor. Eğer bir göçmenin şiddet haberi yoksa, Bild sürekli sözde 'çok yumuşak davranan adalet, olayları sadece izleyen devlet ve sözde beceriksiz siyasiler' aleyhine manşetler atıyor" dedi. AfD'NİN OYUNU ARTIRDI
BILD'İN yürüttüğü kampanyalarla devletin kurumları ve temsilcilerine olan saygıyı sistematik olarak erittiğine değinen Spreng, "Bu şekilde gazete, Alman liberal demokrasiyi gayri meşrulaştırıyor. Gazete böylece kendisini AfD'nin öncü örgütü haline getiriyor. AfD, yüzde 2-3'lük oy oranını Bild'e borçlu" diye yazdı.