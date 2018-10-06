Hukuk devletine meydan okuyorlar

ALMANYA'NIN
Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Baskanı Stephan Kramer, Almanya
'da aşırı sağ terörüne karsı uyardı. Kramer, aşırı sağcıların giderek daha fazla şiddete yöneldiğine işaret edip 'Hukuk devletine karsı meydan okumaya basladılar' dedi. BAĞLANTILARI ÇOK GENİŞ KRAMER
, aşırı sağın Almanya dışında Avrupa'nın diğer ülkelerinde de bağlantıları olduğunu vurguladı. Chemnitz kentinde terör estirirken yakalanan Neo-Nazilerin bu durumu ispatladığını da söyleyen Kramer, eyaletlerin aralarında daha güçlü işbirliği kurmaya başladığını söyledi.