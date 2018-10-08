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25 yıllık sır için gölün suyu boşaltılıyor

Bir balıkçının oltasına, 25 yıl önce kaybolan ’un özel eşyaları takıldı. Cinayete kurban gittiği düşünülen kadının cesedini bulmak için gölün suyu boşaltılıyor

Giriş Tarihi: 8.10.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 09:26
25 yıllık sır için gölün suyu boşaltılıyor
ALMANYA'DA Haziran 1993'te ortadan kaybolan 'un (29) cesedini bulmak için Bremen Savcılığı, Tietjensee Gölü'ndeki suyu boşaltma kararı aldı. Polis ve itfaiyeden oluşan büyük bir ekip dev pompalar ve borular vasıtasıyla göldeki suyu boşaltmaya başladı. Göl suyu yakınlardaki Elbe Nehri'ne pompalanıyor. Gölde balık avlayan birinin oltasına kadının özel eşyalarının bulunduğu bir torba takılmıştı. Polis, Jutta Fuchs'un o dönemler iki yaşında olan oğlu ile birlikte sevgilisinden ayrılmak istediği için öldürüldüğünü tahmin ediyor

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25 yıllık sır için gölün suyu boşaltılıyor
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