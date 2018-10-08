25 yıllık sır için gölün suyu boşaltılıyor

ALMANYA'DA
Haziran 1993'te ortadan kaybolan Jutta Fuchs
'un (29) cesedini bulmak için Bremen Savcılığı, Tietjensee Gölü'ndeki suyu boşaltma kararı aldı. Polis ve itfaiyeden oluşan büyük bir ekip dev pompalar ve borular vasıtasıyla göldeki suyu boşaltmaya başladı. Göl suyu yakınlardaki Elbe Nehri'ne pompalanıyor. Gölde balık avlayan birinin oltasına kadının özel eşyalarının bulunduğu bir torba takılmıştı. Polis, Jutta Fuchs'un o dönemler iki yaşında olan oğlu ile birlikte sevgilisinden ayrılmak istediği için öldürüldüğünü tahmin ediyor