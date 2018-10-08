Almanya'da çocuklara DİTİB kampı

Mainz Dini Danışma Kurulu ve Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği Mainz bölgesi tarafından 11. kez düzenlenen kampta, 5 gün boyunca Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, adabımuaşeret ile uygulamalı namaz dersleri, akşam sohbetleri, yarışmalar ve çeşitli sosyal faaliyetler yapıldı.

DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Genel Sekreteri Güven Sayan, öğrenci ve velilerine hitaben yaptığı konuşmada, çocuklara asıl eğitimin aile içindeki yaşantı ve davranışlarla verileceğini söyledi. Sayan, "Burada beş gün boyunca verdiğimiz sadece bir anahtardır. Siz bu anahtarı kullanarak çocuklarınızın manevi gelişimine fayda sağlamalı ve onlara her alanda örnek olmalısınız." dedi.

Dini Danışma Kurulu Başkanı Celil Mahir Dindar ise "Ağaç yaşken eğilir." atasözüne atıfta bulunarak bu yaşta verilecek eğitimin önemine dikkati çekti.

Etkinlik sonunda kampa katılan öğrencilere başarı belgesi verildi.