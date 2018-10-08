Belçikalı bakandan sağduyulu yaklaşım

BELÇİKA'DA
Anvers Belediyesi Sosyal Yardım Kurumu OCMW (CPAS), yoksulluk maaşı alan yabancıların, yurt dışındaki mal varlıklarının araştırılması için özel bir sirket ile anlaşmaya varmıştı. Araştırmalar sonucu, Türkiye'de ev sahibi olduğu ortaya çıkan bir aileye 48 bin euro ceza kesildi. Tarım ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Denis Ducarme
, sosyal yardım alanların ve sosyal konutta kiracı olanların yurtdışında mal varlıkları olup olmadığına dair araştırma yapılmasının yasal olmadığını savundu. Ducarme, "Kanunen yabancıların yurtdışında malvarlığı olup olmadığının araştırılması mümkün değil. Üstelik OCMW, elde ettiği belge ve bilgileri gizli tutmalıdır" dedi.