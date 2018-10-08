Boşanan çiftlere büyük kolaylık

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, yurtdışında yasayıp da boşanan çiftlerin boşanma
kararının Türkiye'de tescilini kolaylaştırdı. Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye'de ayrı bir dava açmaya gerek kalmaksızın tescil edilebilmesinin önü açıldı. Kanuni düzenlemenin ardından hazırlanan yönetmelik bir belge verilmesini öngörüyor. Buna göre boşanan çiftler, "Türk mahkemelerinde kararla ilgili devam eden bir dava veya tanımanın Türk mahkemelerince daha önce reddedildiğine ilişkin bir kararın bulunmadığı yönünde" belge vermek zorundalardı. Ancak bu belgenin tanzim edilebilmesi için ilgili bakanlıklarda yürütülen teknik altyapı çalışmalarının henüz tamamlanamaması nedeniyle boşanmalar tescil edilemiyordu. YAZILI BEYAN YETERLİ
Tescil işlemlerinin yapılamaması nedeniyle de vatandaşlardan çözüm üretilmesini talep ediyordu. Belgenin verilememesiyle ilgili yasanan tescil sıkıntısı, vatandaşların verdiği beyanın esas kabul edilmesi suretiyle asılacak. İçişleri Bakanlığı vatandaşların mağdur olmaması vatandaşların yazılı beyanını kabul etme kararı aldı. İlgili başkonsolosluğa yapılan başvurularda başvuru formu ve ekleriyle birlikte tarafların yazılı beyanlarının yer alması gerekiyor. YENEROĞLU'NDAN BAKANLIKLARA TEŞEKKÜR AK
Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, işlemlerin 15 Ekim'de dış temsilciliklerde yapılmaya başlanacağını bildirdi. Yeneroğlu, "Konsolosluklar tarafından kabul edilen başvurular, Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gönderilecek. Oluşturulan komisyon, başvuruyu inceleyip karara bağlayacak. Kararın aile kütüğüne tescil edilmesiyle boşanma işlemi yapılmış olacak. Mağduriyetlerin giderilmesi ve artmaması maksadıyla alınan bu karar için İçişleri, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.