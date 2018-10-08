Büyükelçi’nin Aşure Sofrası’nda buluştular

TÜRKİYE'NIN
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın Muharrem Ayı vesilesiyle 'Aşure Sofrası' daveti verdi. Bu Muharrem Ayı'nda da Kerbela şehitlerini rahmetle andıklarını ve acılarını yüreklerde hissettiklerini söyleyen Aydın, "Muharrem ayı, matem ayı olmasının yanı sıra Kerbela'yı anlamak ve yasanan acılardan ders çıkarmak bakımından önemlidir" diye konuştu. Büyükelçi Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya
'ya yaptığı ziyaretle Türkiye-Almanya ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesi yönünde önemli bir fırsat yakalandığını söyledi. Aydın, Alman toplumunun büyük çoğunluğunun da Türk toplumunun yanında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal barısı da tehdit eden popülist aşırı sağcı akımlara karşı iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi gerekir" diye konuştu.
Mesut HASTÜRK/BERLİN