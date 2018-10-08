Hain FETÖ'nün inceleme paniği

HABER, NDR televizyonunun internet sitesinde yayınlandı. Son gelişme, Türkiye'de 15 Temmuz 2015'te kanlı bir darbe girişimi yapan FETÖ
'cüler için Almanya
'da zor günlerin başlayacağının habercisi. Habere göre, Alman makamları da harekete geçti. Almanya'da, FETÖ'nün gizli 'paralel yapılanması'yla ilgili inceleme başlatıldı. DEZENFORMASYON YAYIYORLAR
NDR'NİN internet sitesinin haberi aynen şöyle: "Hareket (Fetullahçı Terör Örgütü), Almanya'da tartışılıyor. Hükümet, gerçekten de gizli paralel yapılar olup olmadığını soruşturuyor. Berlinli İslam uzmanı Prof. Friedemann Eissler'e göre, Fetullahçıların "kurban rolü" kapsamında, "kısmi gerçeklerden tutun da düpedüz dezenformasyon olan bir dizi iddialar" yayılmaya başladı. İKİ YÜZLÜ, İÇİ FARKLI, DIŞI FARKLI FETÖ'NÜN
iç ve dışa dönük görüntüsünün farklı olduğuna dikkat çeken Eissler, "Hareketteki modernlik, dışa doğru olan zeki iletişim. İslam ve şeriat değil, diyalog ve eğitimi vurguluyorlar. Bana göre sorun, dışarıya lanse edilenin aslında içerde olanı konu etmemesi. Yani üzerinde yazan, içinde yok" diyerek, ikiyüzlülüğe dikkat çekti. ÖZELEŞTİRİ TAKTİĞİ HABERDE
, örgütten ayrılanların gizli paralel yapılanmadan söz ettiği vurgulandı, Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyun'a da yer verildi. Karakoyun'un gazetecilere karşı bunu yalanladığı belirtilirken, "Hareket geçmişte şeffaf değildi" sözlerine yer verildi. Bilindiği gibi örgüt kamuoyunda baskı oluşmaması için bir süredir "şeffaf değildik, artık olacağız" diyerek bir "özeleştiri taktiği" izliyor.