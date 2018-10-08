Hollanda'da Filistin gösterisinde İsrail taraftarından saldırı

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, İsrail bayrağı ile gösteriye katılanları provoke etmeye çalışan kişiye tepki gösteren Filistin savunucusu kadın, saldırıya uğradı.

Gösteride ayrıca, Filistin yanlısı grubu provoke eden İsrail taraftarının, bir çocuğun elinden Filistin bayrağını alarak yere atmasıyla kısa süreli gerginlik yaşandı.

Saldırgan gözaltına alındı

Polisin önünde gerçekleşen saldırı sonrası İsrail taraftarı gözaltına alındı. Elinden bayrağı alınan çocuğun babası ve saldırıya uğrayan kadın daha sonra polise ilgili kişi hakkında şikayette bulundu.

Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için ayda iki kere Dam Meydanı'nda durarak eylem yapan Hollandalı Robert Willem van Norren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail taraftarının bunu ilk defa yapmadığını ve benzer sebeplerden 11 kez gözaltına alındığını söyledi.

Belediye tarafından bir hafta Filistin, diğer hafta ise İsrail için gösteri izni verildiğini anımsatan van Norren, "Bugün onun burada olmaması lazımdı. Bu hafta gösteri sırası bizdeydi. Aslında biz daha önce her hafta gösteri yapıyorduk ama bu İsrail taraftarının ve bazı İsrail kurumlarının baskısı sonrası bunu ayda iki kereye düşürdüler." dedi.

Yaptığı gösteriler nedeniyle bu hafta birçok kez tehdit aldığını ve evine kadar takip edildiğini ifade eden Van Norren, gözaltına alınan İsrail taraftarının daha önceki gösterilerde de kendisine birçok kez saldırdığını sözlerine ekledi.