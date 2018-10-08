Macaristan-Türkiye ilişkileri ivme kazandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in resmi daveti üzerine Macaristan'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

Bugün başlayacak ve iki gün sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan Macaristan'daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin açılışını Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yapacak.

Türkiye-Macaristan ilişkileri ivme kazandı

Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler, tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık, NATO müttefikliği, başta Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası örgütlerde yakın iş birliği ve iki ülke arasında son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları ile her alanda ivme kazandı.

Macaristan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde son resmi ziyaret Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Mart 2015'de gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Macaristan'a Şubat 2013'de gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında ''Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'' kurulması kararı alındı.

Başbakan Viktor Orban'ın Aralık 2013'de Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında, başbakanlar düzeyinde ve her iki taraftan çok sayıda bakanın katılımıyla ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleştirildi ve Türk-Macar ilişkileri stratejik iş birliği düzeyine çıkarıldı.

Macar hükümeti, Türkiye'yi ''Doğu'ya Açılım'' politikasının merkez ülkelerinden biri görüyor.

Macaristan'dan Türkiye'ye 2002-2017 döneminde yapılan doğrudan yatırımlar 23 milyon dolara, Türkiye'den Macaristan'a aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar 45 milyon dolara ulaştı. İki ülke arasında ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi benimsendi.

Türkiye Macaristan'a 1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye ve Macaristan arasındaki dış ticaret hacmi 2017'de 2,5 milyar dolara ulaştı. Macaristan'a 1 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, Macaristan'dan ise 1,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye'yi 2017'de yaklaşık 80 bin Macar turist ziyaret etti.

Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan Macaristan'ın yüzde 96'sını Macarlar, yüzde 2'si Romanlar, yüzde 1'i Almanlar ve yüzde 1'ini diğerleri oluşturuyor.

Yüzde 54'ü Hristiyan, yüzde 18'i Ateist ve yüzde 0,1'i Müslüman olan Macaristan'da yaklaşık 2 bin 500 Türk vatandaşı yaşıyor.

1989 yılında parlamenter demokrasi rejimine geçen Macaristan tek kamaralı parlamento ile yönetiliyor. Parlamento, dört yıllık bir süre için seçilen 199 milletvekilinden oluşuyor.

Macaristan'da Nisan 2010'dan bu yana Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Viktor Orban başkanlığındaki Fidesz ile Hristiyan Demokratik Halk Partisinden (KDNP) oluşan koalisyon iktidarda.

8 Nisan 2018'de gerçekleştirilen genel seçimi Başbakan Orban liderliğindeki Fidesz yüzde 48,9 oy oranı ile kazandı ve 134 milletvekili ile parlamentoda üçte ikilik çoğunluğu elde etti.