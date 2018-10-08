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Vahim hata bir hayata mal oldu

Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:11
Vahim hata bir hayata mal oldu
ALMANYA'NIN Kleve kentinde bulunan cezaevinde kendini yakarak intihar eden Suriyeli Amed A.'nın (26) polis hatası sonucunda yasamını yitirdiği ortaya çıktı. İki ay önce haksız yere tutuklandığı ortaya çıkan gencin ölümünden sonra Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Içisleri Bakanı Herbert Reul özür diledi. Reul, polisin Amed'i geçtiğimiz 6 Temmuz'da bir kadını taciz ettiği gerekçesi ile tutukladığını fakat bir Malili'nin Amed A.'nın kimliğini kullandığı için gencin haksız yere suçlandığını açıkladı. Muhalefet, Reul'ün istifasını istedi.

Cengiz PARLAYAN
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Vahim hata bir hayata mal oldu
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