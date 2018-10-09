80 ögrenciye gençlik kampı

BUGÜN NELER OLDU

Rheinland Pfalz kentinde yasayan 10-15 yas grubu kız ve erkek öğrenciler gençlik kampına katıldı. Mainz Dini Danışma Kurulu ve DİTİB Rheinland Pfalz Eyalet Birliği tarafından 11. kez düzenlenen kamp, Steineberg şehrindeki gençlik merkezinde gerçekleşti. Beş gün süren kampta gençler, Kuran, siyer-i nebi, adabı muaşeret, uygulamalı namaz ve 32 farz eğitimi, aksam sohbetleri, yarışmalar, sosyal faaliyetler gibi bir dizi etkinliğe dahil edildi. DİTİB Rheinland Pfalz Eyalet Birliği Genel Sekreteri Güven Sayan, "Beş gün boyunca verdiğimiz sadece bir anahtardır" diye konuştu.