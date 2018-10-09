Almanya'nın ağustosta ihracat ve ithalatı azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın ağustos ayında 110,3 milyar avro, ithalat da 92 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise bir önceki aya göre 2,4 milyar avro artarak 18,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret fazlası temmuzda 15,9 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, ağustosta temmuz ayına göre 0,1 düşerken, ithalatı yüzde 2,7 geriledi. Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, ağustosta 105,2 milyar avroluk ihracat, 88,1 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, haziranda arındırılmamış rakamlarla 17,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ülkenin ağustosta yaptığı ihracatın 59,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 48,3 milyar avroluk kısmı AB'den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 1,2 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 5,2 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 45,9 milyar avroluk ihracat, 17 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017'nin ağustos ayına kıyasla yüzde 3,5 yükselirken, ithalatı yüzde 1,8 artış kaydetti.

DIŞ TİCARET FAZLASI 8 AYDA 155,9 MİLYAR AVRO

Ülkenin bu yılın ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 879 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 5,8 artarak 723,1 milyar avroya çıktı. Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk sekiz ayında 155,9 milyar avro oldu.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar avro ihracat yaparken, ithalatı da 1 trilyon 34 milyar avro kalmıştı. Ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar avro olmuştu.

TRUMP ALMANYA'YA DA KAYBETTİRİYOR

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dün yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikalarının ihracat odaklı ekonomisi olan Almanya ve Çin'in büyümesine zarar verdiği belirtildi. IMF Alman ekonomisinin 2018 büyüme tahminini bir önceki tahminine göre 0,6 puan düşürürken, büyüme rakamını 2018-2019 için yüzde 1,9 olarak belirledi. Bu da büyüme de bu yıl için 20 milyar avroluk bir kayıp olarak hesaplandı.

Almanya'da sanayi üretimi art arda üçüncü ayda düşüş göstererek, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalmıştı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, sanayi üretimindeki düşüşün bir sebebi olarak otomobil sektöründeki üretimin otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikleri nedeniyle istenen hıza ulaşamamasını göstermişti.

Ülkenin ekonomi kurumlarının bu yıl için büyüme tahminini düşürmesinden sonra, Alman hükümetinin de 2018 büyüme tahminini bu hafta aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Almanya'nın ağustosta cari işlemler fazlası bir önceki aya göre 200 milyon avro artarak 15,2 milyar avro olarak gerçekleşti.