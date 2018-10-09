Belçika’da yaşlıların haksız sosyal hak faydalanmasına son verildi

Belçika
'da Federal Emeklilik Hizmeti
, ülkede yeterince uzun yaşamadıkları için 65 yaş üstü kişilerin sosyal hak faydalanmasına son verdi. Yetkililer, geçtiğimiz yıl Eylül aynından bu yana bin 209 kişinin sosyal hak faydalanmasının sonlandırıldığını dile getirdi. Konunun Belçika medyasında geniş yer buldu. Federal Hükümeti Emeklilik Bakanı Daniel Bacquelaine, konuya ilişkin açıklamasında, "Kurallarımız giderek sertleşiyor. Belçika'da maaş alabilmeniz ve sosyal haktan yararlanabilmeniz için en az 5-10 yıl boyunca kesintisiz olarak kalmanız gerekiyor. Sosyal haklarımızdan haksız yere faydalanmak isteyenlere bundan böyle göz yummayacağız. Sosyal haklarımızın kötüye kullanımı son veriyoruz. Bazıları Belçika'ya yaşlılığından istifade etmek ve 'sosyal haklarımızdan faydalanmanın keyfini çıkarmak amacıyla' geliyorlar. Artık bunu son vermenin zamanı gelmiştir" dedi.