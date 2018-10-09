Irkçılıga karşı tek ses oldular

ALMANYA'NIN
Frankfurt kentindeki Goethe Meydanı'nda Almanya
Yahudi Öğrenciler Birliği (JSUD) tarafından ırkçılık ve antisemitizm karşıtı protesto eylemi düzenlendi. Eyleme, Almanya Yahudi derneklerinin yanı sıra Musevi ve Ortodoks dernekleri destek verdi. Dernekler, ortak imzayla basın bildirisi yayınladı ve AfD'nin ırkçı ve ayrılıkçı bir parti olduğu ifade edildi. Buna kanıt olarak da AfD'nin Chemnitz'de Neo-Naziler ile yan yana yer almaları gösterildi. Göstericiler, "Asla AfD", "AfD'ye hayır" sloganları attı. Eyleme SPD Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel de destek verdi.
Kadir İNCE / FRANKFURT