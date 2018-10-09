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Irkçılıga karşı tek ses oldular

Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:24
Irkçılıga karşı tek ses oldular
ALMANYA'NIN Frankfurt kentindeki Goethe Meydanı'nda Yahudi Öğrenciler Birliği (JSUD) tarafından ırkçılık ve antisemitizm karşıtı protesto eylemi düzenlendi. Eyleme, Almanya Yahudi derneklerinin yanı sıra Musevi ve Ortodoks dernekleri destek verdi. Dernekler, ortak imzayla basın bildirisi yayınladı ve AfD'nin ırkçı ve ayrılıkçı bir parti olduğu ifade edildi. Buna kanıt olarak da AfD'nin Chemnitz'de Neo-Naziler ile yan yana yer almaları gösterildi. Göstericiler, "Asla AfD", "AfD'ye hayır" sloganları attı. Eyleme SPD Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel de destek verdi.

Kadir İNCE / FRANKFURT
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Irkçılıga karşı tek ses oldular
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