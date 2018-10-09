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Koşuya çıktı aslan yavrusu buldu

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Giriş Tarihi: 9.10.2018
Koşuya çıktı aslan yavrusu buldu
'nın? Utrecht kenti kırsalında koşuya çıkan bir kişi karşısında aslan yavrusunu görünce ne yapacağını şaşırdı. RTL Nieuws televizyon kanalı, ismi açıklanmayan adamın kentin 10 kilometre kuzeyindeki Tienhoven kasabasında koşuya çıktığını ve yolunun üstünde bir kafes içinde aslan yavrusuna rastladığını bildirdi. Olay yerine bir veterinerin çağırıldığını belirten RTL, Peter Klaver isimli veterinerin "Dünyanın her yerini gezdim. Aslan ve kaplanların bulunduğu tüm coğrafyalara da gittim ama böyle bir olayı ilk kez görüyorum" sözlerini aktardı. Kafesin kapağının çok kolay bir şekilde açılabildiğini ve dört aylık yavrunun kaçabileceğini belirten Klaver, hayvanın Hollanda Aslan Vakfı'na götürüldüğünü belirtti.
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Koşuya çıktı aslan yavrusu buldu
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