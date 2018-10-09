Öğrencilere yardım eli

BUGÜN NELER OLDU

Mannheim kentinde faaliyet yürüten Suntat Eğitim Köprüsü Derneği, Türkiye'de yardıma muhtaç öğrenciler yararına 'Eğitim için el ele' adı altında gece düzenledi.Kurulduğu 2005 yılından bu yana yardıma muhtaç çocukların eğitimi için çok sayıda etkinliğe imza atan dernek, geceyi Mannheim Cemevi ile ortaklaşa tertipledi. Suntat Eğitim Köprüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, bugüne kadar Türkiye'deki okullara 750'den fazla bilgisayar bağışı yaptıklarını, 100 öğrenciye düzenli olarak burs imkanı sunduklarını söyledi. Çocukların eğitimine katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Baklan, "Anadolu'da biz de yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldik. Geldiğimiz yeri unutmamak için paylaşmayı, yardımlaşmayı bilmeliyiz" dedi.Fatih YILMAZ / MANNHEİM