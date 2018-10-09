Türk antrenöre oyuncu dayağı

ALMANYA
5. lig (Oberliga) takımlarından Cfr Pforzheim'in antrenörü Gökhan Gökçe
(34) futbolcusunun saldırısına uğradı. Takımın Kosovalı futbolcusu Kustrim Lushtaku ilk yarıda kazanılan penaltıyı ısrarla kardeşinin kullanmasını istedi. Penaltı kaçınca devre arasında antrenörü Gökçe ile söz düellosuna giren Kosovalı futbolcu, ardından antrenörüne saldırarak darp etti. Olayın ardından Gökçe, kaburgasında kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Kulüpten derhal uzaklaştırılan ve stada giriş yasağı da konulan kendini bilmez Kosovalı oyuncuya, aynı zamanda yaralama suçundan tazminat davası açıldı.
Çağlayan AKTÜRK