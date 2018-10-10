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’de geceler ışıl ışıl geçiyor

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:16
Berlin’de geceler ışıl ışıl geçiyor
BAŞKENT 28 Eylül'den bu yana ışıklı gösterilere sahne oluyor. Binlerce kişi hafta sonu ya da ortası demeden, hava kararınca sokağa çıkıp birbirinden değişik koreografilerin yapıldığı gösterileri seyrediyor. Kentin tarihi ve turistik yerlerindeki gözde mekanlara yansıtılan görsellerde hem ışık oyunları yapılıyor hem de farklı kısa hikâyeler resmediliyor. Bu mekanların basında Humboldt Üniversitesi'nin bulunduğu alan, televizyon kulesi, Berlin Katedrali, tarihi Brandenburg Kapısı bulunuyor. Etkinlik pazar gecesi sona erecek.
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Berlin’de geceler ışıl ışıl geçiyor
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