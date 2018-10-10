Her seçimde Türkler hedefte

TÜRKLER
, son 20 yılda Almanya
'daki hemen hemen her seçim
de siyasi malzeme olarak kullanıldı. Basta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin kalkınmasında büyük pay sahibi olan Türkler, seçim öncesi uyumsuz gösterildi, 'aile birleşiminin önünü nasıl keseriz' diye politikalar üretildi.
Çifte vatandaşlık hakkı gündemden hiç düşürülmedi. EN BARİZ ÖRNEK 1998'DE ALMANYA'DA
1998 genel seçimi sonrası SPD ve Yeşiller partisi, çifte vatandaşlık hakkı tanımak istedi. Konu Hessen Eyaleti'nde Ocak 1999'da yapılan seçime malzeme oldu. CDU'nun başbakan adayı Roland Koch, imza kampanyası baslatıp yasayı engelledi. Koch, başbakan da seçilince sonraki seçimlerde Türkler hep siyasi malzeme oldu. IRKÇILIK SOLCULARI DEĞİŞTİRDİ ALMANYA
ve Avrupa ülkelerinde ırkçılık hızla yayıldı. Türklerin yanında görünen sosyal demokrat partiler, hızla oy kaybetmeye baslayınca rotayı ırkçılara çevirdi. Sosyal demokratlar, 2015'teki sığınmacı akınından sonra göçmenlere yönelik sert açıklamalar yapmaya ba;ladı. Bu partiler, Türklerin haklarını kısıtlayan politikalara da imza attı. EYVAH! ALMANYA'DA İKİ SEÇİM VAR
ALMANYA'DA bu ay içerisinde iki seçim yapılacak. İlk seçim 14 Ekim günü Bavyera Eyaleti'nde. İkinci seçim ise 28 Ekim'de Hessen Eyaleti'nde gerçekleşecek. Eyalet parlamentolarının şekilleneceği bu iki seçimde ülke genelinde ırkçı AfD partisinin oylarını yükseltmesi dolayısıyla tüm partilerin hedefinde aşırı sağcıların oyları var. Bu nedenle mitinglerde konu yine Türkler, Müslümanlar, göçmenler ve sığınmacılar. TÜRKLERE SALDIR OYLARI KAP
22 Eylül 2013 genel seçimleri: Aylar önce, dönemin İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich, Türkleri hedef alarak, çifte vatandaşlığa karşı olduğunu söyledi, seçim malzemesi yaptı.
13 Mart 2016 günü Almanya'nın üç eyaletinde yerel seçim yapıldı. SPD Türkçe kampanya ile oy istedi ancak göçmenler hedefteydi.
2017 genel seçimleri: Seçim öncesi CDU/ CSU, parti programına "Anne ve babanın aldığı çifte vatandaşlık sonradan gelen kuşağa geçmeyecek" maddesi koydu. SPD,2017'de Kuzey Ren Vestfalya'da seçimi kaybetti ve genel seçim öncesi sağ görüşlü seçmene, "Ben de yabancılara sıcak bakmıyorum" mesajı verdi.
15 Ekim 2017 Avusturya genel seçimleri: Başbakan Sebastian Kurz, çifte vatandaş Türkleri hedef gösterdi. Müslümanları uyumlu gösteren anket üzerinde tahrifatlar bile yaptı.
21 Mart 2018 Hollanda yerel seçimi: PVV adayı Henk van Deun, "Ulu Cami'nin yanıp kül olması bizim tercihimizdir" dedi. Kampanyalar Türk ve İslam karşıtlığı üzerine kuruldu.
Cemil ALBAY / FRANKFURT