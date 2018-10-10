İsrail’i eleştiren bakana linç

Almanya
'nın Bremen Eyaleti İçişleri Senatörü Ulrich Maeurer
'in istifası isteniyor. Bremen Eyalet Meclisi'nde yaptığı konuşmada İsrail
ordusunun Filistinli sivilleri öldürmesine tepki gösteren Maeurer, "İsrail askerlerinin sınırda onlarca Filistinli'yi öylesine infaz etmesini görünce, buna da anlayışım olmadığını söylemek isterim" dedi. GERİ ADIM ATMADI
Maeurer'in bu açıklamasına Alman basını ve muhalefet tepki gösterdi. Senatörün özür dilemesi ve istifa etmesi isteniyor. Aleyhine siyasi linç kampanyası baslatılan Maeurer, kullandığı kelimelerin belki talihsiz olabileceğini belirtirken, yine de genel eleştirisinden geri adım atmadı. Maeurer, "Genel olarak bu konudaki kanaatimin ise arkasındayım" dedi. İsrail askerleri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e tasımasından sonra Gazze sınırında toplanan göstericilere ateş açarak en az 60 kisi öldürmüş, 3 bine yakın insanı da yaralamıştı. Uluslararası alanda "katliam" olarak nitelendirilen bu eyleme Alman basını sessiz kalmış, hatta Bild gibi gazeteler göstericileri suçlamıştı. BİLD'DEN ALGI
Bild gazetesi Maeurer ile ilgili haberde de kullandığı ifadelerde yine Filistinli sivilleri hedef aldı. Bild, "Mayıs ayı basında radikal Filistinliler İsrail sınırına saldırmış, yanıcı ve patlayıcı madde atmıştı. Yapılan saldırının sonucu yaklaşık 2 bin Filistinli yaralanmış, 50 kisi de ölmüştü" diye yazarak, "ölenler, Filistinlilerin saldırısı sonucu öldü" intibasını oluşturmaya çalıştı.