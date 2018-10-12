‘AfD ile koalisyona kesinlikle hayır’

ALMANYA'NIN
Hessen Eyaleti'nde iki hafta sonra yapılacak eyalet meclisi seçim
leri öncesinde Eyalet Başbakanı Volker Bouffier
Türk gazeteciler ve işadamları ile bir araya geldi. Türk Alman Sağlık Vakfı Baskanı Dr.Yasar Bilgin'in daveti üzerine gerçeklesen kahvaltılı toplantıda 28 Ekim'de yapılacak seçimler üzerine konusan Bouffier, eyaletin tarihinin en zengin günlerini yaşadığını söyledi. Bouffier, Türk toplumunun temsilcileriyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi biraraya getiren Dr. Yasar Bilgin'e teşekkür ediyorum" dedi ve ardından soruları yanıtladı. Bouffier soru üzerine AfD ile kesinlikle bir koalisyon hükümeti kurulmayacağını belirtirken, "Toplumu bölen, kin ve nefret tohumları eken, demokrasi karşıtı bir partiyle eyalet bazında olduğu gibi, federal düzeyde de kesinlikle koalisyon kurmayacağız. Bu aynı sekilde Sol Parti için de geçerli" dedi. DİZEL YASAĞI ORANTISIZ Dizel
skandal kapsamında Frankfurt'ta alınan yasağa itiraz edeceklerini belirten Bouffier, "Yasak, orantısız. Bir kararın, genel koşulları da dikkate alıp orantısız olmaması gerekir" diye konuştu. Bouffier, eskiden Türk seçmenlerin sol partilere oy verdiğini belirtirken, "Artık Türkler arasında da çok sayıda CDU seçmeni var. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum, 28 Ekim seçimlerinde de desteğinizi bekliyorum" dedi.
İsa DEVEÇEKEN