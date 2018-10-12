Siber saldırılar tırmanışa geçti

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Baskanı Arne Schönbohm ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, siber alandaki tehditlerin hem devlet kurumları hem şirketler hem de internet kullanıcıları için çok yoğun olduğunu belirtti.Bilişim alanındaki sistemlerin çeşitlenmesiyle saldırı yöntemlerinin de değiştiğine işaret eden Seehofer, "Siber alandaki tehditler oldukça dinamik.Siber saldırlar çok değişken ve profesyonel hale geliyor" dedi. Devletin buna karsı yasal düzenlemelerle, siber alandaki güvenlik stratejisini oluşturmasıyla ve ilgili kurumların güçlendirmesiyle önlemler aldığını ifade eden Seehofer, şirketlerin ve kullanıcıların kendi önlemlerini de almaları gerektiğini vurguladı.BSI Baskanı Schönbohm de siber alandaki tehdidin son yıllarda arttığına işaret ederek, "Siber saldırıların nitelikleri endişe verici" ifadesini kullandı.Schönbohm, geçen yıl yaklaşık 800 milyon "zararlı yazılımın" tespit edildiğini ve bu yazılımların sayısının her gün ciddi ölçüde arttığını belirterek, hükümetin kullandığı ağlara geçen yıl 28 bin "zararlı" elektronik postanın ulaştığını aktardı.