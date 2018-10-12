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Sınır dışı edilen genç canına kıydı

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:57
Sınır dışı edilen genç canına kıydı
İsveç'in Jönköping kentinde yaşayan Afgan genç, sınır dışı edilince etti. Gencin arkadaşları, yaşananları protesto etmek için bir araya geldi.
Bundan 4 sene önce 'e tek başına iltica eden Mahmut'un iltica talebi 4 kez reddedilince bunalıma girdi. Gencin cenaze töreninden sonra arkadaşları bir araya gelerek, İsveç'in sığınmacı politikasını kınayan, sınır dışı edilmelere son verilmesini talep eden pankart taşıdı. Bu sene içerisinde 5 kişinin daha aynı sebepten intihar ettiğini belirtiliyor.
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Sınır dışı edilen genç canına kıydı
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