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Vekil Baran sorunları dinledi

Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:00
Vekil Baran sorunları dinledi
ALMANYA'NIN Dortmund kentinde yaklaşık 40 derneğin oluşturduğu Dortmund Türk Dernekleri Platformu üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Parlamentosu'nun SPD'li Milletvekili Volkan Baran'ı ziyaret etti. Parlamentoyu gezen ve bilgi alan platform üyeleri, Baran ile Dortmund'da Türk toplumunun ve kentin sorunlarını görüştü. Ziyarette 'da aşırı sağın yükselişinin tehlikeli noktalara vardığı üzerinde durulurken, Baran, "Irkçılara karşı düzenlenen gösterilerde Türkler yer almıyor. İlgi gösterilmeli" dedi.

Cengiz PARLAYAN / DÜSSELDORF
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Vekil Baran sorunları dinledi
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