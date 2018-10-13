Bu kadar da olmaz ki

ALMANYA'NIN
Wiesbaden kentinde yaşayan Dilek İz
, Türkiye'den Köln'e uçtu. Uçakta ağrıları başlayan İz, uçağın Köln'e inmesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Çocukların hastanede kalmasına izin verilmeyince, sorumluluğu üzerine aldığını belirten imza atarak hastaneden çıktı. İz, trenle Köln'den Wiesbaden'e giderken ilaçların etkisiyle uyuyakaldı. HAPLARI BAHANE ETTİLER DİLEK
İz'in küçük çocukları Eymen (1) ve Mustafa (7), annelerinin uyumasını fırsat bilip, trenin içinde koşturmaya başladı. Çocuklardan rahatsız olan yolcular durumu polise aktardı. Ara durakta trene binen polis, İz'in çantasında strese karşı ve ağrı kesici haplar da olduğu gerekçesiyle çocukları Gençlik Dairesi'ne teslim etti. ÇOCUKLARIMI ÜÇ AYDIR GÖREMİYORUM DİLEK
Iz içini SABAH'a döktü: Uçakta boyun fıtığı ağrılarım arttı. Havalimanı'ndan doğru hastaneye götürüldüm. Çocuklarımın hastanede kalmasına izin verilmedi. İmza atarak çıktım. Trende, ilaçların etkisiyle uyuyakalmışım. Bunu bahane ederek çocuklarımı elimden almaları vicdansızlık. Üç aydır onları bana göstermiyorlar. Onlar daha çok küçük ve bensiz yapamazlar.
Kadir İNCE / WIESBADEN