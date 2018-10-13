Çocuklar İstanbul’u kitaplarla sevecek

BÜNYESİNDE
ağırlıklı olarak İstanbul
'u anlatan 400'den fazla eser ve 12 satış noktası bulunan Kültür A.S, 9 yıl aradan sonra tekrar Frankfurt Kitap Fuarı'na katıldı. Dünyanın en büyük kitap fuarında sürekli yer almak istediklerini söyleyen İstanbul Kültür A.S. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, "Birbirinden güzel eserlerin sadece İstanbul değil tüm dünyada okuyuculara ulaşmasını arzu ediyoruz. Önemli eserlerin Almancaya çevrilmesi için de çalışma baslattık" dedi.
Almanca ve Türkçe olarak hazırlanan çocuk kitapları dizisi İstanbul Muhafızları'nın fuarda ilk kez tanıtıldığını anlatan Kaptaner, "Almanya
'da Almanca eğitim gören Türk çocuklarının Türkiye ve İstanbul'u tanımasına bu kitaplar vesile olacak" şeklinde konuştu.
Fatih YILMAZ - İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT