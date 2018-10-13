Haberler > Avrupa Haberleri > Daha seçilmeden Ermeni anıtı istedi

Daha seçilmeden Ermeni anıtı istedi

Giriş Tarihi: 13.10.2018 09:42
Daha seçilmeden Ermeni anıtı istedi
BAVYERA Eyalet Meclisi seçimlerinde Yeşiller Partisi adına Oberbayern Listesi'nde 9. sıradan aday olan ve aynı partiden Dr. Florian Roth, kente sözde Ermeni soykırımı anıtı dikilmesi önergesi verdi. Yeşiller Partisi Münih Belediye Meclisi Grup Başkanı da olan Demirel, önergesini Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter'e iletti. Bu önergeye 53 dernekten oluşan Münih Türk Dernekler Birliği, "Biz kentteki Türklerin huzurunu bozacak bu anıtı asla istemiyoruz ve Demirel'i de artık aramızda görmek istemiyoruz" şeklinde tepki gösterdi.

Mustafa AKBABA / MÜNİH
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Daha seçilmeden Ermeni anıtı istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN