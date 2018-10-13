Daha seçilmeden Ermeni anıtı istedi

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Eyalet Meclisi seçimlerinde Yeşiller Partisi adına Oberbayern Listesi'nde 9. sıradan aday olan Gülseren Demirel
ve aynı partiden Dr. Florian Roth, kente sözde Ermeni soykırımı anıtı dikilmesi önergesi verdi. Yeşiller Partisi Münih Belediye Meclisi Grup Başkanı da olan Demirel, önergesini Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter'e iletti. Bu önergeye 53 dernekten oluşan Münih Türk Dernekler Birliği, "Biz kentteki Türklerin huzurunu bozacak bu anıtı asla istemiyoruz ve Demirel'i de artık aramızda görmek istemiyoruz" şeklinde tepki gösterdi.
Mustafa AKBABA / MÜNİH