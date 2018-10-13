Lale ve Cansu’nun güzelliği soldu

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Dortmund kentinde yaşayan Lale (36) ve Cansu (30) Şakşak kardeşler, genç yaşlarında 80 milyon arasından sadece 50 kişide görülen bir hastalığa yakalandı. NBIA olarak adlandırılan hastalık iki kardeşin beyninde demir birikmesine ve genlerinin bozulmasına, her gün daha da kötüleşmelerine yol açtı. Anne Leyla Şakşak, "Hastalık ilk olarak Lale'de fark edildi. 13 yaşında gözlerinde sorun çıkmaya başladı. Muayenede diğer kızımda da aynı durumun başladığı anlaşıldı. Akraba evliliklerinde bu hastalık görülebiliyor" dedi.Cengiz PARLAYAN