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Lale ve Cansu’nun güzelliği soldu

Dortmund kentinde yaşayan Lale ve Cansu kardeşler küçük yaşta, çok ender görülen bir hastalığa yakalandı. Güzel kardeşlerin genleri her geçen gün bozuluyor

Giriş Tarihi: 13.10.2018 09:24
Lale ve Cansu’nun güzelliği soldu
ALMANYA'NIN Dortmund kentinde yaşayan Lale (36) ve Cansu (30) Şakşak kardeşler, genç yaşlarında 80 milyon arasından sadece 50 kişide görülen bir hastalığa yakalandı. NBIA olarak adlandırılan hastalık iki kardeşin beyninde demir birikmesine ve genlerinin bozulmasına, her gün daha da kötüleşmelerine yol açtı. Anne Leyla Şakşak, "Hastalık ilk olarak Lale'de fark edildi. 13 yaşında gözlerinde sorun çıkmaya başladı. Muayenede diğer kızımda da aynı durumun başladığı anlaşıldı. Akraba evliliklerinde bu hastalık görülebiliyor" dedi.

Cengiz PARLAYAN
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Lale ve Cansu’nun güzelliği soldu
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