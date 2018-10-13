Saraybosna'da 'Kelimenin Kalbi' sergisi

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen serginin açılışına, Sula'nın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, farklı yetenekleri ve yönleri olan Sula'yı Saraybosna'da ağırlamanın kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, "Ahmet Bey, sanatının felsefi bir boyutunun bulunduğunu, kelimelerin kalbinin aslında ne kadar derin olduğunu anlatmıştı. Ben bu eserleri görünce hakikatten bu derinliği bizzat görebiliyorum." ifadesini kullandı.

Kültürün birleştirici özelliğine değinen Koç, "Kültür, Türkiye ve Bosna Hersek için de en birleştirici özellik olmuştur. Ancak biz bunu sergilerle, eserlerle, etkinliklerle hayata geçirebildiğimiz zaman kanıtlayabiliyoruz." diye konuştu.

Koç, bu tür etkinliklerin düzenlenmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsüne de teşekkür etti.

Serginin açılışından önce AA muhabirine açıklamada bulunan Ahmet Sula ise sanata olan ilgisinin, çocukluğunda başladığını ve sanatın her dalıyla ilgilendiğini aktardı.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Sula, polislik mesleğinin yanı sıra resim ve hat sanatlarıyla ilgilendiğini kaydederek, resimlerinin insanı düşünmeye, tefekküre ve iç dünyasına yönelten felsefi bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Sula, "Daha ziyade sürrealist resimler. Ama içerisindeki ögeler ve verdiği mesajlar itibarıyla hep bizi ve en nihayetinde de insanı anlatan, ona dokunan resimler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çok sayıda sergi düzenleyen Sula, yurt dışında da Pekin, Tokyo, Dubai ve Doha'da sergiler gerçekleştirdiğini, ancak Boşnak asıllı olmasından dolayı Saraybosna'daki serginin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

"Sanatın evrensel bir kudreti var"

Sula, sanatın, kültür, renk, dil, din ve coğrafya ayrımı yapmadığını vurgulayarak, "Sanatın evrensel bir kudreti var. En etkili silah aslında benim açımdan sanat." dedi.

Sergilerin yanı sıra konferanslar da düzenlediklerini aktaran Sula, şöyle devam etti:

"81 ilimizi dolaşıp gençlerimizde özgüven tazelemek, bir şuur, farkındalık oluşturmak, sanatı, insanı, bugün bütün dünyanın başına bela olan terörle mücadeleyi onlarla da paylaşmak gibi bir projemiz var. Önemli aşamalar kaydettik. Gençlik ve Spor Bakanımız sağ olsunlar, destekliyorlar. Bunları hayata geçirip aynı fikir, gayret ve çalışmayı bütün insanlığın faydasına vermek istiyoruz. Çünkü insanlar güzel bir dünyayı hakediyor, biz de buna gayret ediyoruz."

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman ise böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.