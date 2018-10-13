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Viyana’da faşist hükümete

’nın aşırı sağcı koalisyon hükümetinin uygulamaları insanları isyan ettirdi. Viyanalılar belediye önünde toplanıp göçmenlere destek verdi

Giriş Tarihi: 13.10.2018 09:21
Viyana’da faşist hükümete protesto
AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da 10 bine yakın gösterici, aşırı sağcı hükümetin ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarını etti. Viyana Belediyesi önünde toplanan göstericiler, "özgür basın", "Nazilere hayır", "birlikte daha güçlüyüz" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Çok sayıda gazeteci, sanatçı ve yazarın konuşma yaptığı eylemde, Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin, Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı politikalarının yanı sıra kimi medya kuruluşlarına yönelik sansür girişimine tepki gösterildi. Gösteride çeşitli müzik grupları ve sanatçılar da sahne aldı.
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Viyana’da faşist hükümete protesto
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