Viyana’da faşist hükümete protesto

AVUSTURYA'NIN
başkenti Viyana'da 10 bine yakın gösterici, aşırı sağcı hükümetin ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarını protesto
etti. Viyana Belediyesi önünde toplanan göstericiler, "özgür basın", "Nazilere hayır", "birlikte daha güçlüyüz" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Çok sayıda gazeteci, sanatçı ve yazarın konuşma yaptığı eylemde, Avusturya
Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin, Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı politikalarının yanı sıra kimi medya kuruluşlarına yönelik sansür girişimine tepki gösterildi. Gösteride çeşitli müzik grupları ve sanatçılar da sahne aldı.