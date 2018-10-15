60 yıl sonra seçmen tokadı

Almanya
'nın en güçlü ekonomisine sahip olan ve otomobil üreticileri Audi ile BMW'nin ana fabrikalarının ev sahibi Bavyera Eyaleti
'nde dün seçmenler Eyalet Meclisi üyelerini belirlemek için sandık basına gitti. Yaklaşık 9,5 milyon seçmenin bulunduğu eyalette, 1954 yılından bu yana tüm seçim
lerden birinci çıkan ve 1958'den bu yana iktidar olan Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ağır yara aldı.
Almanya'da sadece Bavyera'da teşkilatlanarak seçime katılan CSU, dünkü seçimde ilk gelen sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 35,5'inin oyunu alabildi. CSU, 2013'te yapılan son seçimde yüzde 47,7 oy oranıyla iktidar olmuştu. CSU yıllar sonra bu seçimde tek basına iktidarı kaybetti. Bes yıl önce yüzde 8,6 oy alan Yeşiller ise dün sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Yeşiller yüzde 18,5 oy aldı. Hür Seçmenler'in (FW) oyu yüzde 11,5 oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 10 puan kaybetti ve son seçimden yüzde 10 oranında oy alabildi. OYLAR IRKÇILARA KAYDI
Bavyera'da ilk kez seçime katılan ırkçı AfD partisine destek yüzde 11 oranında oldu. CSU'nun oylarını toplayan AfD, pek çok eyaletten sonra Bavyera'da da meclise girmeyi basardı. Geçen seçimde yüzde 3,3'lük oy oranı ile meclis dışında kalan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimde yüzde 5 oy alarak barajı asmayı basardı. Sol Parti yine barajı geçemedi. HEZİMET FEDERAL HÜKÜMETİ DE ETKİLER
CSU'nun tek başına iktidarı kaybetmesinin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan partinin Genel Başkanı Horst Seehofer'i, ardından da Federal Hükümeti sarsacağı dile getiriliyor. Seehofer'in, koalisyon krizine yol açan mülteci politikası konusunda Merkel ile yaşadığı sürtüşme ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Massen ile ilgili takındığı tutumunun partiye oy kaybettirdiği belirtiliyor.