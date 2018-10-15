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Cami saldırısı edildi

Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:18
Cami saldırısı protesto edildi
ALMANYA'NIN kuzeyindeki Nordenham kentinde Türklere ait cami ve is yerlerine yapılan İslamofobik ve ırkçı saldırılar edildi. Nordenham Belediye Meclisi üyeleri Nils Humboldt ve Mario Kauschmann ile DGB Sendikası Bölge Baskanı Mustafa Doğan'ın düzenlediği yürüyüşe, Nordenham Belediye Baskanı Carsten Seyfarth, kilise ve bölgedeki Müslüman dernekleri temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Yürüyüşte yaklaşık 2 bin kisi yer aldı. Geçen ay DİTİB'e bağlı duvarlarına ırkçı yazılar yazılmış, cami önüne domuz eti bırakılmıştı. Saldırının fail ya da failleri hâlâ tespit edilemedi.
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Cami saldırısı protesto edildi
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