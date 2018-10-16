Bavyera seçimi iktidarı panikletti

Almanya
'nın Bavyera Eyaleti
'nde pazar günü gerçeklesen seçim
den çıkan sonuç Federal Hükümet ortaklarında paniğe neden oldu. Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) kalesi olduğu eyalette 10,5 puan oy kaybı ile son 60 yılın en kötü sonucunu elde etti ve seçmenin yüzde 37,2'sinin oyunu alabildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) de eyalette 10,9 puan oy kaybı yasadı ve oyların sadece 9,7'sini alabildi. Bu sonucun ardından hükümetin kan kaybettiği yorumu yapılırken, sonucun hükümetin ömrünü de etkileyebileceği siyasi gözlemciler tarafından dile getirildi. CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin hükümetinin tehlikede olmadığını söylese de 28 Ekim günü Hessen Eyaleti'nde gerçekleşecek eyalet seçiminden de benzer sonuç çıkması durumunda hükümetin çok daha zorda kalacağı belirtiliyor. ÇÖKME İHTİMAL DAHİLİNDE
Eyalette oylarını bir önceki seçime kıyasla 8,9 puan artırarak yüzde 17,5 oranında oy alan Yesiller, zafer kutlaması yaparken Federal Hükümet'in fiilen çökmesinin ihtimal dahilinde olduğu mesajını verdi. Hür Demokratlardan (FDP) da "Biz çöküşe hazırlıklıyız" açıklaması geldi. Irkçı Almanya için Alternatif (AfD), ilk kez girdiği Bavyera Eyaleti seçiminin ardından yüzde 10,2 oy oranı ile zaferini kutlarken, oylarını artıran Hür Seçmenler (FW) ise CSU ile koalisyon hükümetine hazırlanıyor. CSU ile FW'nin olası ortaklığına, FDP de dahil olabileceği mesajı veriyor. HESSEN'DE TABLO DEĞİŞMEYECEK 28
Ekim'de Hessen'de yapılacak eyalet seçimi öncesi yapılan kamuoyu yoklaması CDU'nun 9,8 oranında düşüş yaşayarak yüzde 28.5 oranında oy alacağını gösterdi. Anketten SPD'ye yüzde 24.9, Yeşiller'e yüzde 18.2, AfD'ye yüzde 11.8 oranında oy çıktı