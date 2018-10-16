Frankfurt’ta Bal Kaymak’lı açılış

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Türk Film Festivali, Bal Kaymak filminin gösterimi ile basladı. Cinestar Metropolis Sineması'ndaki gösterimden önce bir konuşma yapan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Film Festivali'nin Türk sinemasına verdiği katkıyı övdü. Frankfurt Belediye Baskanı ve Encümeni Uwe Becker ise festivalin her geçen gün gücünü artırdığını vurguladı. Seyircileri Türkçe selamlayan belediye encümeni Nargess Eskandari Grünberg de "Frankfurt barış içinde. Burada ırkçıların ve Nazilerin yeri yok" ifadelerini kullandı.Filmin yapımcılığını Sertaç Demirtaş ile birlikte üstlenen Yukatel firması sahibi Yusuf Karataş'a festivale verdiği sponsorluk desteği nedeniyle Festival Komitesi Baskanı Hüseyin Sıtkı tarafından 'Teşekkür' plaketi takdim edildi. Festivalin seyirci ödülü ise İstanbul Kırmızısı filmine gitti. Başkonsolos Burak Karartı, filmin yönetmenine iletmek üzere ödülü Serap Gedik'e takdim etti. Festival çalışanları Hüseyin Sıtkı'ya sürpriz yapıp teşekkür plaketi verdi.Gösterime yönetmen babası Onur Tan ile katılan filmin küçük oyuncusu Ömer Tan ise yaptığı konuşmada, "Bugün benim doğum günüm. Bu günde burada bulunmaktan mutlu ve sevinçliyim. Ilk oyunculuk deneyimimdi. Çekimler çok eğlenceliydi" dedi.İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT