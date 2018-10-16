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'te annesi öldürülen çocuğa sınır dışı kararı

, geçen yıl annesi öldürülen 6 yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuğu sınır dışı etme kararı aldı. Kararın iptali için imza kampanyası başlatıldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:50
İsveç'te annesi öldürülen çocuğa sınır dışı kararı

'in önde gelen gazetesi Expressen'in haberine göre, geçen sene annesi evinde öldürülen Denis isimli çocuk kimsesiz kaldığı gerekçesiyle sınır dışı edilecek.

nin İsveç'te birinci dereceden yakını kalmadığı için küçük çocuğu sınır dışı edip, Ukrayna'da bir yetimhaneye yerleştirilmesi yönünde karara vardığı kaydedildi.

Karara karşı çıkan Denis'in annesinin akrabalarından Midia Soufi, Ukrayna'da çocuğun babası tarafından açılan davada mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiğini belirterek, babasının çocuğa bakmak istemediğini ifade etti.

BÜYÜKBABANIN EVLAT EDİNME TALEBİNE RET

İsveç'e 6 yıl önce yerleşen annenin babasının da ülkede ve hayatta olduğunu dile getiren Soufi, büyükbabanın çocuğu evlat edinme talebinin Göçmenler Ofisince kabul edilmediğini söyledi.

Soufi, "Denis'in Ukrayna'da kimsesi yok. Annesini kaybetti. Tek sığınağı annesinin İsveç'te yaşayan babası. Ukraynaya gönderdiğiniz zaman dedesini de kaybedecek. Vicdanlar buna dayanmaz.'' dedi.

Kamuoyunda tepkilere yol açan kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

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İsveç'te annesi öldürülen çocuğa sınır dışı kararı
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