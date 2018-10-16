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Türk adaylar e damga vurdu

Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:07
Türk adaylar seçime damga vurdu
BELÇİKA'DA önceki gün yapılan yerel sonuçlarına göre, 100'den fazla Türk kökenli adaydan en az 27'si belediye meclislerinde yer bulurken, Emir Kır 'in Saint-Josse belediye başkanlığına yeniden seçildi. Kır'ın yanı sıra Faslı Ahmed Laaouej ve Kongolu Pierre Kompany de başkentin 19 belediyesinden Koekelberg ve Ganshoren belediye başkanlıklarını kazanarak tarihinde bir ilk yaşandı ve üç yabancı kökenli isim belediye başkanı seçildi. Brüksel'in ikinci büyük belediyesi Schaerbeek'de ise Sadık Köksal 2 bin 177 oy ile belediye başkanından sonra ikinci en yüksek oyu aldı.
Köksal'ın belediye başkanlığı yardımcılığına devam etmesi bekleniyor.
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Türk adaylar seçime damga vurdu
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