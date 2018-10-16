Türk adaylar seçime damga vurdu

BELÇİKA'DA
önceki gün yapılan yerel seçim
sonuçlarına göre, 100'den fazla Türk kökenli adaydan en az 27'si belediye meclislerinde yer bulurken, Emir Kır Brüksel
'in Saint-Josse belediye başkanlığına yeniden seçildi. Kır'ın yanı sıra Faslı Ahmed Laaouej ve Kongolu Pierre Kompany de başkentin 19 belediyesinden Koekelberg ve Ganshoren belediye başkanlıklarını kazanarak Belçika
tarihinde bir ilk yaşandı ve üç yabancı kökenli isim belediye başkanı seçildi. Brüksel'in ikinci büyük belediyesi Schaerbeek'de ise Sadık Köksal 2 bin 177 oy ile belediye başkanından sonra ikinci en yüksek oyu aldı.
Köksal'ın belediye başkanlığı yardımcılığına devam etmesi bekleniyor.