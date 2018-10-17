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meclise girdi

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:42
Arif Taşdelen meclise girdi
2013 yılında yapılan seçimlerde SPD'den Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili , partisinin oy kaybına rağmen tekrar seçilmeyi başardı. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlardan dolayı beklemede olan Taşdelen, Mittelfranken bölgesinden aldığı ikinci tercihli oylarla Münih Eyalet Meclisi'ne gidecek olan dört milletvekilinden biri oldu. Taşdelen, "Türk kökenli seçmenlerimin oyları sayesinde zaferle ayrıldım. Onların ümitlerini boşuna çıkarmayacağım" diye konuştu.

Mustafa AKBABA
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Arif Taşdelen meclise girdi
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