Arif Taşdelen meclise girdi

2013
yılında yapılan seçimlerde SPD'den Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen
, partisinin oy kaybına rağmen tekrar seçilmeyi başardı. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlardan dolayı beklemede olan Taşdelen, Mittelfranken bölgesinden aldığı ikinci tercihli oylarla Münih Eyalet Meclisi'ne gidecek olan dört milletvekilinden biri oldu. Taşdelen, "Türk kökenli seçmenlerimin oyları sayesinde zaferle ayrıldım. Onların ümitlerini boşuna çıkarmayacağım" diye konuştu.
Mustafa AKBABA