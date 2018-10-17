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: Yeniden güven kazanacağız

Başbakan Bavyera seçim sonuçlarına ilişkin özeleştiride bulundu. Merkel, kaybedilen güvenin tekrar kazanılması gerektiğini kaydetti

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:40
Merkel: Yeniden güven kazanacağız
'nın Bavyera Eyaleti'nde hafta sonu gerçekleşen ve hükumet ortakları Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) hezimetiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Başbakan ilk açıklamasını yaptı. Merkel, liderliğini yürüttüğü Hıristiyan Demokrat Birlik'in kardeş partisi olan CSU'nun, Federal Hükumetin kurulmasından itibaren güven kaybettiğini belirterek bu güvenin tekrar kazanılması için çalışacağına söyledi.

GÜVENSİZLİK OY KAYBETTİRDİ
Federal Hükümetin kurulabilmesi için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Başbakan Merkel, "Büyük Koalisyon hükumetinin uzun görüşmeler neticesinde kurulması vatandaşlarda güvensizliğe neden oldu. Bavyera eyaletinde alınan sonuçlarından birinin da Federal Hükümetin kurulmasında yasanan güvensizlik olmuştur. Başbakan olarak yeniden güven kazanılması için daha çok şeyler yapmalıyım" dedi.

BEKLENTİLER DİKKATE ALINMALI
Yeniden güven kazanılması için Hıristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU'nun birlikte çalışmaları gerektiğini ifade eden Başbakan Angela Merkel, Bavyera'daki seçim sonuçlarının, ekonomik verilerin iyi olması ve istihdamın sağlanmasının yeterli olmadığını gösterdiğini kaydetti. Merkel, halkın beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.
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Merkel: Yeniden güven kazanacağız
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