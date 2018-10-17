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UID’den Hessen seçimlerine katılım çağrısı

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:52
UID’den Hessen seçimlerine katılım çağrısı
ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID) Hessen teşkilatı Frankfurt yakınlarındaki Walldorf'ta düzenlediği toplantıda eyalette yapılacak 28 Ekim seçimleri hakkında bilgi verdi. UID Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda daha sonra Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) adayı Ines Claus, Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Norbert Schmitt, Hür Demokrat Parti (FDP) adayı Yankı Pürsün ve Hür Seçmenler (FW) grubundan Ayhan Işıklı'nın katılımıyla bir panel düzenlendi. Panelistler NSU cinayetleri, eğitim sistemi ve ayrımcılık gibi konular hakkında konuşurken, toplantıya katılanların da sorularını yanıtladı. Açılış konuşmasında Bilgi, Avrupa'da ve özellikle 'da aşırı sağın güçlendiğine dikkat çekti.

Kadir İNCE /WALLDORF
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UID’den Hessen seçimlerine katılım çağrısı
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