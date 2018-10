Almanya’nın Mesut Özil’e ihtiyacı var

BUGÜN NELER OLDU

Bild'e konusan Fransız teknik direktör Arsene Wenger, Mesut Özil 'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'na dönmesi gerektiğini savundu. Wenger, Arsenal'da birlikte çalıştığı Mesut Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu belirterekifadesini kullandı.Futbolcuların her an hazır olması gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam,dedi.Öte yandan Arsenal'daki görevinden ayrıldıktan sonra yeterince dinlendiğini ifade eden Wenger, kendini hazır hissettiğini ve ocak ayında bir takım çalıştırmaya sıcak baktığını belirtti.