TIR şoförleri mahsur kaldı

PLASTİK
pompa üreten Alman MAAG
firmasının mallarını Almanya
'dan İran'a taşımak üzere Almanya'ya gelen 14 Türk TIR'ın şoförü, ABD'nin İran'a ambargosu nedeniyle mahsur kaldı. 4 Ekim tarihinden bu yana yola çıkmak için Frankfurt yakınlarındaki Erlensee bölgesinde bekleyen Türk TIR şoförleri mağdur olduklarını söyledi. SABAH'a konusan şoförler, "Çektiğimiz bu çile bitsin" dedi. PARALARI KALMADI MAKİNELERİ
İran'a taşımak üzere yüklediklerini belirten şoförler, "İranlı firma makine parçalarının ödemesini yapmadığından bize de gümrük izni çıkmadı. Beklediğimiz için para da alamayacağız. Çünkü biz paramızı sefer basına alıyoruz" dedi. Şoförler, tuvalet ihtiyaçlarını 10 km ilerdeki benzin istasyonunda giderdiklerini anlattı. TÜRKLER YARDIM ETTİ ŞOFÖRLERİN
büyük kısmının Nevşehir'den geldiğini belirten Kayserili Adem Çalışkan, "Günlerdir arabada yatıp kalkıp, yemeklerimizi arabaların önünde kurduğumuz sofralarda yiyoruz" dedi. Çalışkan, oğlunun geçtiğimiz hafta sonu yapılan düğününe yetişememenin büyük üzüntüsünü yaşadığını söyledi. SON TARİH 4 KASIM İHRACATI
yapan şirket MAAG, ABD'li bir şirkete bağlı. ABD Başkanı Trump, 4 Kasım'dan sonra İranla ticareti yasaklamıştı. Firma yetkilisi, İran'dan para gelmeden malı göndermek istemedikleri için krizin yaşandığını söyledi. 4 Kasım'a kadar para gelmezse mallar gitmeyecek. Türk TIR'cıların mağduriyeti büyüyecek.
İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT