Haberler > Avrupa Haberleri > TIR şoförleri mahsur kaldı

TIR şoförleri mahsur kaldı

Bir Alman şirketi adına İran’a makine taşıyan 14 Türk TIR şoförü, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo nedeniyle 4 Ekim’den bu yana ’da mahsur

Giriş Tarihi: 18.10.2018 08:49
TIR şoförleri mahsur kaldı
PLASTİK pompa üreten Alman firmasının mallarını 'dan İran'a taşımak üzere Almanya'ya gelen 14 Türk TIR'ın şoförü, ABD'nin İran'a ambargosu nedeniyle mahsur kaldı. 4 Ekim tarihinden bu yana yola çıkmak için Frankfurt yakınlarındaki Erlensee bölgesinde bekleyen Türk TIR şoförleri mağdur olduklarını söyledi. SABAH'a konusan şoförler, "Çektiğimiz bu çile bitsin" dedi.

PARALARI KALMADI
MAKİNELERİ İran'a taşımak üzere yüklediklerini belirten şoförler, "İranlı firma makine parçalarının ödemesini yapmadığından bize de gümrük izni çıkmadı. Beklediğimiz için para da alamayacağız. Çünkü biz paramızı sefer basına alıyoruz" dedi. Şoförler, tuvalet ihtiyaçlarını 10 km ilerdeki benzin istasyonunda giderdiklerini anlattı.

TÜRKLER YARDIM ETTİ
ŞOFÖRLERİN büyük kısmının Nevşehir'den geldiğini belirten Kayserili Adem Çalışkan, "Günlerdir arabada yatıp kalkıp, yemeklerimizi arabaların önünde kurduğumuz sofralarda yiyoruz" dedi. Çalışkan, oğlunun geçtiğimiz hafta sonu yapılan düğününe yetişememenin büyük üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

SON TARİH 4 KASIM
İHRACATI yapan şirket MAAG, ABD'li bir şirkete bağlı. ABD Başkanı Trump, 4 Kasım'dan sonra İranla ticareti yasaklamıştı. Firma yetkilisi, İran'dan para gelmeden malı göndermek istemedikleri için krizin yaşandığını söyledi. 4 Kasım'a kadar para gelmezse mallar gitmeyecek. Türk TIR'cıların mağduriyeti büyüyecek.

İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR şoförleri mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN