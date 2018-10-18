Türk inşaatçıların Almanya seferi

Türkiye
'den ev alan yabancıya vatandaşlık bedelinin 250 bin dolara indirilmesinden sonra inşaat sektörü harekete geçti. Türkiye'nin lider gazetesi SABAH da gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileriyle Avrupa'da yaşayan Türk yatırımcıları bir araya getirmek için kolları sıvadı.
20-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğin ilk durağı Almanya
'nın başkenti Berlin
oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek buluşmaya Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat katılıyor. Sınırlı sayıda konutun yatırımcıya tanıtılacağı organizasyon TITANIC Chaussee Berlin Hotel'de 2 gün boyunca sürecek. Bir sonraki buluşma ise 27-28 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşecek. BÜYÜK FIRSAT
Kurdaki artış, yabancılar ve yurtdışında yasayan vatandaşlar için Türkiye'yi cazip hâle getirdi. Ev almaya kosan yabancı yükselen döviz kuru karsısında daha avantajlı fiyatlarla konut alma imkanına kavuştu. Yabancılara yapılan konut satışları; 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.15'lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldi. Bu veriler, konut alıcısının, kredi faizinin yükselmesiyle, firmaların sunduğu kampanya ve ödeme seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor. BANKA FAİZİ YOK
Kur saldırısıyla satışları dibe vuran inşaat sektörü, eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya imza attı. Yüzlerce firmanın dahil olduğu kampanyada konut kredisi faizleri yüzde 2'yi asan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirildi. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekildi. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise vatandasın döviz veya altından gayrimenkule yönlendirilmesi. Peşinat tutarının döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda o günün Merkez Bankası kuru dikkate alınacak.