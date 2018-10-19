Almanya'da hükümet ortaklarına anket şoku

24 Eylül 2017'de yapılan genel seçimlerde yüzde 32.9 oy alan Hıristiyan Birlik partileri CDU/CSU, DeutschlandTrend'in son anketinde yüzde 25 oranına geriledi. Seçimlerde yüzde 20.5 oranında oy alarak parlamentonun ikici büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise yüzde 14'e geriledi. Almanya'da iktidarı oluşturan partiler, son ankette aldıkları oy oranları yüzde 39'a gerilediği için azınlığın çoğunluğu idare ettiği bir konuma düştü.

Son ankete göre yüzde 8,9 oranında oy alan Yeşiller, Cem Özdemir'in eş başkanlığından kurtulunca oy oranını yüzde 19'a yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi oldu. Merkez partilerin yaşadıkları düşüşten federal düzeyde endişelenenlerin oranı yüzde 51 olurken, SPD içinde yapılan araştırmada endişe duyanların oranının yüzde 64, Hıristiyan Birlik partilerinde ise yüzde 62 olduğu belirlendi.

Almanya'nın üçüncü ekonomik gücüne sahip olan Hessen eyaletinde 28 Ekim'de yapılacak olan eyalet seçimleri öncesi yapılan anketlerle federal düzeydeki merkez partilerin düşüşünün Hessen eyaletinde de devam ettiği belirlendi. 2013 yılında yüzde 38.3 oy oranı ile Yeşiller'le koalisyon kuran Hıristiyan Demokrat Parti (CDU), son anketlere göre yüzde 26'ya geriledi. Eyaletin ikinci büyük partisi olan SPD'nin oy oranı 30.7'den yüzde 21'e geriledi. Yeşiller ise yüzde 11 oy oranını yüzde 20'ye yükseltti.