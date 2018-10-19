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'da silahlı çatışma

'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Kirchheim kasabasında meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi öldü iki polis yaralandı. Polislerden birinin ağır yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 15:23
Almanya'da silahlı çatışma
Frankenthal Başsavcısı Hubert Strober Kirchheim'da meydana gelen ve iki kişinin öldüğü ve iki polisin yaralandığı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oğlunun uyuşturucu kullandığı ve psikolojisi bozuk olun oğlunun kendisini de bıçakla tehdit ettiğini ihbar eden bir annenin olduğu bunun üzerine olay yerine polis ekibi gönderildiği söyledi.

Olay yerinde uyuşturucu müptelası genç elindeki bıçakla polis memurlarına saldırdı. Çıkan çatışmada anne ve oğlu ölürken, bayan polis ağır olmak üzere iki polis yaralandı. Uyuşturucu müptelasının polis kurşunuyla öldürüldüğü annenin ise nasıl öldüğü yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı.
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Almanya'da silahlı çatışma
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