Yaklaşan seçim öncesi kozlarını paylaştılar

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Hessen Eyaleti'nde 28 Ekim günü gerçekleşecek eyalet seçim
i öncesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayları televizyon ekranında kozlarını paylaştı. Pazar günü Bavyera Eyaleti'de gerçeklesen seçimde hezimete uğrayan iki partinin Hessen lideri, Hessen Televizyon (hr) kanalında partilerinin programlarını anlatıp kararsız seçmeni ikna etmeye çalıştı. CDU'nun adayı mevcut Başbakan Volker Bouffier (66) ile SPD'nin başbakan adayı Thorsten Schaefer Gümbel, bir saat boyunca sorulara da yanıt verdi.