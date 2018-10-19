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Yaklaşan öncesi kozlarını paylaştılar

Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:23
Yaklaşan seçim öncesi kozlarını paylaştılar
ALMANYA'NIN Hessen Eyaleti'nde 28 Ekim günü gerçekleşecek eyalet i öncesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayları televizyon ekranında kozlarını paylaştı. Pazar günü Bavyera Eyaleti'de gerçeklesen seçimde hezimete uğrayan iki partinin Hessen lideri, Hessen Televizyon (hr) kanalında partilerinin programlarını anlatıp kararsız seçmeni ikna etmeye çalıştı. CDU'nun adayı mevcut Başbakan Volker Bouffier (66) ile SPD'nin başbakan adayı Thorsten Schaefer Gümbel, bir saat boyunca sorulara da yanıt verdi.
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Yaklaşan seçim öncesi kozlarını paylaştılar
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