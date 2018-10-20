Frankfurt’ta çifte davet

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TÜRKİYE'NİN Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, festivale konuk olan sanatçı, yapımcı ve yönetmenlere verdiği resepsiyonla teşekkür etti. Başkonsolosluk rezidansında eşi Hikmet Karartı ile sanatçı konuklarını ağırlayan Karartı, " Ülke tanıtımında sanatçılar önemli rol oynar. Festival için Frankfurt'ta olmanız bizler için çok kıymetli. Türk sinemasının sizler gibi başarılı isimlerini ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.FRANKFURT Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da Belediye Sarayı'nda bir resepsiyon verdi. Resepsiyonların konukları arasında TÜRSAK Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Koralı Köktürk, Festival Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, Festival Türkiye Jüri Başkanı Yönetmen Ezel Akay, Yapımcı Gani Müjde, Yapımcı Şükrü Avşar, Yönetmen Murat Şeker, Yönetmen Pelin Esmer, Oyuncu Vildan Atasever, Oyuncu Yetkin Dikinciler, Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki gibi isimler yer aldı.İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT