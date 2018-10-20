Gizli servis sorumluluğu reddetti

ALMANYA'DA
19 Aralık 2016 tarihinde bir TIR ile Berlin
'deki Noel Pazarı
'na düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı sorumluluğu olmadığını ileri sürdü.
Anayasayı Koruma Teşkilatı, daha fazla para ve personele sahip olması halinde bile terör saldırısının önlenemeyeceğini savundu. Gizli serviste ilgili dairenin başkanı Federal Meclis Araştırma Komisyonu önünde verdigi ifadede, "Biz Anis Amri olayında herhangi bir hata yapmadık" dedi.
Anis Amri terör saldırısında 12 kişiyi öldürmüştü.
Olaydan sonra Amri'nin çevresinde gizli servise bağlı muhbirlerin bulunduğu ortaya çıkınca, gizli servis bir şeyler gizlediği şüphesiyle zor duruma düşmüştü. Federal Meclis Araştırma Komisyonu, gizli servisin Anis Amri'nin bu kadar yakınındayken teröristi neden zamanında etkisiz hale getirmediği sorusuna açıklık kazandırmak istiyor.