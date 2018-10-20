İsveç'te eczanelerde Müslüman kadınlara ırkçı saldırılar artıyor

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, "Apotek Hjärtat" isimli eczane zincirinin farklı şubelerinde Müslüman kadın çalışanlara ırkçı söylemde bulunan 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Haberde, Eczane AB isimli şirkette çalışan bir Müslüman kadın için de, ''İğrenç görünüyorsun, başındaki lanet şeyi çıkar.'' şeklinde hakaret eden 75 yaşındaki bir kişiye 60 gün hapis cezası verildiği, bunun 30 bin kron (2 bin 900 avro) para cezasına çevrildiği ifade edildi.

Irkçı söylemlere maruz kalanlardan Asiya adlı bir kadın da SVT'ye yaptığı açıklamada bir müşterinin kendisine ,"Bu giysilerle sen bizim ülkeye yakışmıyorsun ve ülkemize uyum sağlayamıyorsun.'' diye hakaret ettiğini belirterek "Ben bu ülkede iyi bir eğitim aldıktan sonra ve işimde çalışıyorum. Bu ülkeye uygun olmak için daha ne yapmam lazım." ifadelerini kullandı.

Eczaneler Grubu Sözcüsü Sara Mohammar ise olayların üzücü olduğunu dile getirirken, "Çalışanlar arasında tehdit, ayrımcılık, ırkçı söylemleri önlemek için bir ombudsman grubumuz var. Bu grup müşteriler üzerine pek fazla odaklanamıyor. Çalışanlara karşı özellikle psikiyatri hastalarından sözlü hakaretler oluyor. Bunların ortadan kaldırılması üzerine çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.