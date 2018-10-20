Para taşıyan araç soyuldu

ALMANYA'NIN
başkenti Berlin
'de dün sabah soygun şoku yaşandı. Kentin en işlek yerlerinde Alexander Caddesi ve Schilling Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 07.30'da maskeli ve silahlı bir grup para sevkiyatı yapan zırhlı aracı soydu. Polis parayı alıp iki siyah araçla kaçan soyguncuları takibe aldı. Kreuzberg semtine doğru kaçan soygunculardan birinin kaza yapması üzerine kovalamaca yaya olarak devam etti. Berlin polisi Twitter üzerinden soyguncuları yakalamak üzere görgü tanığı aradığını belirten bir mesaj yayınladı.